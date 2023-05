Oelsnitzer Grundschüler nach Auftritten gefeiert

Am Ende gab es stehende Ovationen: Die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Am Karl-Marx-Platz in Oelsnitz sind Montag und Dienstag bei zwei Dankeschön-Veranstaltungen für Eltern und Angehörige über sich hinausgewachsen - und wurden mit Beifall überschüttet. Nach der coronabedingten Pause konnte das Veranstaltungsformat jetzt...