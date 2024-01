Oelsnitzer Grundschule zeigt ihre Angebote

Programmieren, Malerei, Flohmarkt, Lego: Von 9 bis 12 Uhr am Samstag findet in der Grundschule Am Karl-Marx-Platz ein Tag der offenen Tür statt.

Was die Grundschule Am Karl-Marx-Platz in Oelsnitz alles zu bieten hat, darüber können sich Besucher am Samstagvormittag informieren. Schüler und Lehrer laden von 9 bis 12 Uhr ein, sich beim Tag der offenen Tür umzuschauen. Dazu gehören Angebote wie Lernspiele am PC, Programmieren in der Grundschule, Lego, Flohmarkt, Basteln mit Gartenkindern...