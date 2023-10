Oelsnitzer Oktoberfest-Gäste füllen die Vogtlandsporthalle

Die Party des SV Merkur Oelsnitz mit der Band OB live, Fassanstich und passendem Gaumenschmaus hat den Nerv des Publikums getroffen.

Da weitergemacht, wo 2022 aufgehört wurde: Das zweite Oktoberfest des SV Merkur Oelsnitz in der Vogtlandsporthalle Oelsnitz hat die Erwartungen erfüllt, die von der Premiere genährt worden waren. Die Gäste in der sehr gut gefüllten Halle feierten bis spät in die Nacht. Der Oelsnitzer OB Mario Horn (CDU), Jan Gerbeth (Geschäftsführer) und...