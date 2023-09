Oktoberfest steigt in Oelsnitz

Die Fußballer vom SV Merkur laden nach dem großen Erfolg der Premiere im Vorjahr am Montagabend wieder in die Vogtlandsporthalle ein.

Am Montag, 2. Oktober heißt es in Oelsnitz wieder „O‘zapft is!“: Nach der Premiere des Oktoberfestes mit einer überfüllten Vogtlandsporthalle im vergangenen Jahr lädt der einheimische Fußballverein SV Merkur zum zweiten Mal zum Oktoberfest in die Oelsnitzer Mehrzweckhalle an der Adolf-Damaschke-Straße, deren Außensanierung derzeit...