Ortsdurchfahrt Oelsnitz ab Mittwoch wieder frei

Der anhaltende Regen am Montag hatte zu einem Abbruch der Markierungsarbeiten geführt. Durch das bessere Wetter konnte es am Dienstag weitergehen.

Aufatmen in Oelsnitz: Die Zufahrt von der B 92 am Jahnteich in Richtung Stadtzentrum und die wichtige Kreuzung Heppeplatz können ab Mittwoch nach einer Woche Vollsperrung wieder befahren werden. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr hat für die Freigabe grünes Licht gegeben. Am Montag mussten die Markierungsarbeiten in Verantwortung der...