Ortsdurchfahrt Oelsnitz bleibt länger voll gesperrt

Die Arbeiten an der Zentrumszufahrt von der B 92 dauern noch bis mindestens Montag. Das hat das Landratsamt auf „Freie Presse“-Anfrage mitgeteilt.

In Oelsnitz hat sich die Hoffnung, dass die Ortsdurchfahrt nach dreitägigen Bauarbeiten wieder für den Verkehr frei ist, nicht erfüllt. Wie „Freie Presse“ auf Nachfrage aus dem Landratsamt des Vogtlandkreises erfuhr, wird nun erst von einer Freigabe in Laufe des kommenden Montags ausgegangen. Grund: Am Freitag ist der Verguss der Fugen...