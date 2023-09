Ortsdurchfahrt Oelsnitz wird voll gesperrt

Ab 4. Oktober ist die Durchfahrt von der B 92 zur Grabenstraße gesperrt. Auch die wichtige Kreuzung am Heppeplatz wird gesperrt. Warum die Arbeiten stattfinden und wie lange sie dauern sollen.

In Oelsnitz kommt es ab 4. Oktober zu einer Vollsperrung einer wichtigen Durchgangsstraße. Von der B 92 an der Ampelkreuzung Jahnteich wird die Straße bis zur Einmündung Grabenstraße gesperrt. Auch eine Durchfahrt an der Kreuzung Heppeplatz mit Einmündungen Richtung Bahnhof, Stadtteil Raschau und Innenstadt/Untere Kirchstraße ist nicht...