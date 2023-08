Pflegeheim-Pläne: Oelsnitz gewährt letzte Frist bis zum 15. August

Nach einem Gespräch mit der Theed-Projekt-Gruppe aus Chemnitz will die Stadt bis Monatsmitte Klarheit, ob der potenzielle Investor an seinen Plänen an der Alten Reichenbacher Straße festhält.

Die Stadt Oelsnitz setzt der Chemnitzer Theed-Projekt-Gruppe eine letzte Frist bis 15. August, um den Kaufvertrag für die Grundstücke an der Turnhalle Alte Reichenbacher Straße in Oelsnitz zu unterzeichnen. Das geht aus einem Schreiben von Oberbürgermeister Mario Horn (CDU) vom 25. Juli an Theed-Geschäftsführer Jochen Grüner hervor, welches...