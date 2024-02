Pisten im oberen Vogtland: Wie ist die Lage kurz vor den Winterferien?

Plusgrade, Regen und Wind setzen den Pisten in der Region zu. Am Erlbacher Kegelberg müssen die Lifte pausieren, in Mühlleithen und Schöneck laufen sie - noch.

