So sind die Wintersportbedingungen im oberen Vogtland

Nach dem Schneefall am Donnerstag und dem angekündigten Sonnenschein fürs Wochenende zieht es Wintersportler nach draußen. Was geht, was geht nicht? „Freie Presse“ hat in den Wintersportorten nachgefragt.

Bei Yvonne Voigtmann in der Tourist-Info der Gemeinde Muldenhammer klingelte am Freitagvormittag oft das Telefon. Wie denn die Wintersportbedingungen in Muldenhammer seien, wollten Interessierte wissen. Schließlich steht ein traumhaftes Winterwochenende bevor. Angekündigt ist Traumwetter mit Sonnenschein und nur leichtem Frost. Und am...