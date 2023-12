Preisbremse für Schul- und Kita-Speisung: Stadt Oelsnitz übernimmt 30 Prozent der Kosten pro Essen

Das ist in der Region einmalig: Stetig steigenden Preisen fürs Essen in Schulen und Kindergärten setzt die Stadt Oelsnitz einen kräftigen kommunalen Zuschuss entgegen.

Vorfristiges Weihnachtsgeschenk für alle Eltern, die ein Kind in einer Oelsnitzer Schule oder kommunalen Kindertagesstätte haben: Die Stadt Oelsnitz übernimmt im Jahr 2024 zwischen 25 und 30 Prozent der Kosten des Essens in den Einrichtungen. Das hat der Stadtrat am Mittwoch einstimmig beschlossen. Die Stadt nimmt dafür viel Geld in die Hand:...