Premiere für sommerliche Hutznabende in Markneukirchen

Was in Adorf und Bad Elster gut läuft, soll jetzt auch in Markneukirchen funktionieren: Marius Kurzke organisiert in der Musikstadt zwei musikalische Sommerabende. Los geht es am Dienstag.

– Wer im oberen Vogtland Hutznabend sagt, verbindet damit vor allem: Es ist die dunkle, nasse und kalte Jahreszeit, in der man kaum aus dem Haus gehen mag, stattdessen in den eigenen vier Wänden bleibt wie ein Maulwurf in der Erde. Nur manchmal verlässt man das Haus, um wenigstens ab und zu unter Leuten zu sein, beisammen zu sitzen – eben... – Wer im oberen Vogtland Hutznabend sagt, verbindet damit vor allem: Es ist die dunkle, nasse und kalte Jahreszeit, in der man kaum aus dem Haus gehen mag, stattdessen in den eigenen vier Wänden bleibt wie ein Maulwurf in der Erde. Nur manchmal verlässt man das Haus, um wenigstens ab und zu unter Leuten zu sein, beisammen zu sitzen – eben...