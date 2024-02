Quartett am Start: Freie Wähler Bad Elster nominieren Stadtratskandidaten

Zwei Frauen und zwei Männer gehen für die Wählerverereinigung bei der Kommunalwahl am 9. Juni ins Rennen. Wer, wird aber erst später bekanntgegeben.

Die Freien Wähler Bad Elster gehen zur Stadtratswahl am 9. Juni mit zwei Frauen und zwei Männern ins Rennen. Wer für die Wählervereinigung auf dem Wahlzettel steht, soll erst nach Zulassung der Wahlvorschläge - nach Ostern - bekanntgegeben werden. Die Kandidaten und ihre Platzierung auf der Liste wurden in geheimer Wahl in Alberts...