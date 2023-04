Radverkehrskonzept kommt nicht

Markneukirchen.

In Markneukirchen wird es kein innerstädtisches Radverkehrskonzept geben. Das erklärte Bürgermeister Toni Meinel (parteilos) beim Bürgerforum im Gerber-Hans-Haus. Bürger Bernd Zahn hatte auf die schwierige Situation für Radfahrer im Verkehr in der Stadt verwiesen. Extra Ausweisungen von Bereichen für Radfahrer funktionieren aus Meinels Sicht nicht. "Viele Straßen sind zu schmal. Wir können auch keine Parkplätze dafür weglassen. Es sind so schon zu wenig", sagte der Rathauschef. (hagr)