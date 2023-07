Raumfahrtschau: Arbeiten für Anbau beginnen im August

In der ersten Augustwoche sollen in Morgenröthe-Rautenkranz die Arbeiten für den Anbau an die Deutsche Raumfahrtausstellung beginnen. Der Gemeinderat Muldenhammer vergab den Auftrag für den Rohbau an die Firma BMB Bau GmbH aus Schwarzenberg, die mit rund 1,5 Millionen Euro das günstigste Angebot vorlegte. „Wir liegen damit unter den...