Rehauer Ansichten ab Montag in der Partnerstadt Oelsnitz zu sehen

In der Kultur- und Tourismusinformation in Oelsnitz öffnet am Montag eine Ausstellung mit großformatigen Fotos aus der oberfränkischen Partnerstadt Rehau. Unter dem Titel #Mein Rehau werden Ansichten aus der Stadt, Natur- und Lichtimpressionen vorgestellt. Die Vernissage im Erdgeschoss des Zoephelschen Hauses, Grabenstraße 31 beginnt am 2....