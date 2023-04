Reinigungsgebühr schreckt Feiernde ab

Schöneck.

Für die Nutzung des Bürgerhauses Schöneck sowie der Dorfgemeinschaftshäuser in Arnoldsgrün, Schilbach und Eschenbach fällt nunmehr eine Reinigungsgebühr von 50 Euro pro Veranstaltung an. Das hatte der Stadtrat im Dezember 2022 mit der neuen Gebührenordnung festgelegt. Die Reinigung erfolgt durch Fremdfirmen. Nun gibt es Klagen aus den Ortsteilen, dass die Nutzung wegen der Gebühr stark rückläufig sei. Die Stadt will das Thema laut Bürgermeisterin Isa Suplie (CDU) noch einmal mit den Ortschaftsräten besprechen. "Wir hatten in den vergangenen Jahren erhebliche Probleme mit der Reinigung und brauchen eine einheitliche Lösung", machte sie deutlich. (tm)