Renaissance für Puppen, Mähbinder und Windfeger im Freilichtmuseum Eubabrunn

Wer nutzt noch die Landtechnik, die schon Jahrzehnte auf dem Buckel hat? Nicht nur zum Anschauen, sondern zum Vorführen lockte sie am Sonntag beim Thementag im Freilichtmuseum Eubabrunn.

Puppen gehören seit jeher in ein Kinderzimmer. Aber auch auf den Acker, wie am Sonntag in Eubabrunn zu sehen war. Frank Riedel schwang die Sense und rückte dem Roggen zu Leibe. Ein ums andere Mal zischte das Eisen durch die Halme und hinterließ ein Schnittbild wie nach einer Rasur. Die Schaulustigen ringsum staunten nicht schlecht und erst...