Reparatur von kaputtem Feuerwehrtor dauert

Nach einem Unfall im Oelsnitzer Stadtteil Untermarxgrün mit einem verletzten Kameraden Ende Juli zieht sich der Ersatz des beschädigten Tores hin.

Die Reparatur des beschädigten Feuerwehrhauses im Oelsnitzer Stadtteil Untermarxgrün zieht sich noch lange hin. Das Tor war am 31. Juli bei einem Unfall mit einem verletzen Kameraden ramponiert worden. Bis Anfang September hat sich die Klärung mit der Versicherung hingezogen, so dass der Reparaturauftrag erst am 5. September ausgelöst werden...