Rettungshubschrauber bringt verletzten Feuerwehrmann ins Krankenhaus

Bei einem Unfall am Montag im Oelsnitzer Stadtteil Untermarxgrün ist ein Feuerwehrmann schwer verletzt worden. Nach "Freie Presse"-Informationen war er zusammen mit einem weiteren Kameraden mit Arbeiten an einem Feuerwehrfahrzeug beschäftigt, als sich dieses in Bewegung setzte und dem Mann über das Bein fuhr. Zum Transport des verunglückten...