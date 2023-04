Richtfest an der Grundschule Am Stadion in Oelsnitz

Oelsnitz.

Wichtige Etappe bei Ausbau und Generalsanierung der Oelsnitzer Grundschule Am Stadion: Am Montag wurde Richtfest gefeiert. Timo Linnemann von der Firma Hoch- und Tiefbau Rochlitz (rechtes Bild) erhob unterm Richtkranz das Glas. Im Anschluss hatten Interessierte die Gelegenheit, sich das Schulgebäude zeigen zu lassen. Madlen Bauer vom Architekturbüro Christian Mertens aus Chemnitz (Bild links) wartete dabei mit vielen interessanten Fakten zum Baugeschehen auf. Die Arbeiten an der Schule sollen bis Ende des Jahres abgeschlossen sein, die Schülerinnen und Schüler in den Winterferien 2024 den Gebäudekomplex wieder nutzen können. Die Turnhalle wird voraussichtlich im Frühsommer 2024 fertig. Das Bauvorhaben kostet rund sechs Millionen Euro. Leistungen für drei Millionen Euro wurden bisher verbaut.cbert