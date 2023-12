Riskantes Überholmanöver bei Bad Brambach

Die Fahrt eines Fernfahrers im Sattelschlepper endete am Mittwoch in Bad Brambach. Der Portugiese baute einen Unfall und flüchtete.

Einen Unfallflüchtigen stellte der Zoll am Mittwoch auf der B 92 in Bad Brambach. Der 32-jährige Scania-Fahrer begann kurz nach dem Abzweig Plesna ein gewagtes Überholmanöver, obwohl der durchgezogene Fahrstreifen dies untersagte. Er wollte an einem Gefahrguttransporter vorbeifahren, schätzte aber Länge seines Auflegers und Abstand zum...