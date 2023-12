Sachsenforst bietet in Kottenheide wieder eine Weihnachtsbaumaktion an

Die für den 8. Dezember geplante Veranstaltung wurde auf den 15. Dezember verschoben

Der Forstbezirk Adorf von Sachsenforst bietet in diesem Jahr wieder regionale Weihnachtsbäume an. Zur Auswahl stehen Fichten und verschiedene Tannenarten bis zu vier Metern Höhe, wobei sich Interessenten ihren Baum selbst aussuchen und ernten können. Veranstaltungsort ist am 15. Dezember die Kalkhalle im Schönecker Ortsteil Kottenheide, und...