Sängerin Stefanie Hertel bei Instagram-Live mit der „Freien Presse“: Warum sie Ausfahrten mit ihrem Trabi „Schorsch“ liebt

Die 44-Jährige fährt am Montag bei einer Oldtimer-Ralley mit ihrem Trabi durch den Chiemgau. Fans können die Sängerin online mit der „Freien Presse“ treffen.

Oelsnitz/Chieming.

Stefanie Hertel liebt Ausflüge mit ihrem Trabi „Schorsch“. Bei ihrer nächsten Tour ist die „Freie Presse“ live über Instagram dabei: Am Montag fährt die Sängerin bei der Europa Classic, einer Oldtimer-Ralley des Automobilclubs ADAC, durch den Chiemgau. Die Tour führt rund um den Chiemsee und durch das österreichische Tirol. Alpenpanorama pur! Bei einem Stop will die 44-Jährige Verbindung in die Heimat aufnehmen.