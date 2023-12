Schönbrunner wehren sich vehement gegen Straßen-Umbenennung

In der Gemeinde Bösenbrunn gibt es seit fast 30 Jahren vier Hauptstraßen - in Schönbrunn (Foto), Bösenbrunn, Bobenneukirchen und Ottengrün. Im Gemeinderat gibt es Vorstellungen, alle vier Straßen umzubenennen - wie auch die Drödaer Straßen in Bösenbrunn und Bobenneukirchen. Bild: Ronny Hager