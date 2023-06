Schöneck: Illegale Techno-Party im Steinbruch Haselmühle sorgt weiter für Ärger

Das Wummern der Bässe sei bis in die Häuser an der Schönecker Haselmühle zu spüren gewesen, berichteten Anwohner nach der nächtlichen Party im Steinbruch-Areal. Die illegale Techno-Party, die in der Nacht auf den 10. Juni im Steinbruch Haselmühle stattfand („Freie Presse“ berichtete), beschäftigt weiter die Gemüter in der Stadt....