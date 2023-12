Schornsteinbrand in Klingenthal: Feuerwehr sperrt Falkensteiner Straße

An der Falkensteiner Straße kam es am frühen Mittwochmorgen zu einem Schornsteinbrand. Wie die Sache ausging.

Ein Schornsteinbrand hat am frühen Mittwochmorgen zu einem Feuerwehreinsatz in Klingenthal geführt. Für den Einsatz musste die Falkensteiner Straße zeitweise gesperrt werden. Wie die Polizei in Zwickau auf Nachfrage mitteilte, ging die Meldung zum Brand gegen 6.20 Uhr am Morgen ein. Die Sache ging laut Polizei für die Hausbesitzer aber...