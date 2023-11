Schwan macht den Verkehr unsicher: Tierschützer aus Bad Elster bringen Jungtier in Sicherheit

Das Tier war auf der Straße zwischen Schloditz und Stöckigt unterwegs. Auch von der Autobahn wurde ein Schwan gerettet.

Tierischer Rettungseinsatz am Samstag zwischen Schloditz und Stöckigt: Ein Schwan, der dort den Verkehr unsicher machte, wurde durch die Tierretter der Vogel- und Igelpflegestation Bad Elster eingefangen. In Abstimmung mit einem Ornithologen wurde das Jungtier auf einem nahen Gewässer wieder in die Freiheit entlassen, wie die Tierschützer via...