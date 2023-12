Schwerer Unfall in der Gemeinde Bösenbrunn: Rentnerin und Elfjähriger schwer verletzt

Der Pkw war aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und hatte einen Betoneinsatz touchiert.

Schwerer Unfall am Montagmittag im oberen Vogtland in der Gemeinde Bösenbrunn: Eine 67-jährige Autofahrerin war mit ihrem Pkw Jeep auf Engelhardtsgrüner Straße unterwegs. Gegen 12.50 Uhr kam es auf der Kreisstraße 7855 zum Unfall. Aus noch ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen Betoneinsatz am...