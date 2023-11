Schwerstverletzt: Frau in Schöneck auf Zebrastreifen angefahren

Bei einem Unfall am Donnerstag an einem beleuchteten Zebrastreifen wurde eine 62-Jährige angefahren. Sie kam per Rettungshubschrauber in einer Klinik.

