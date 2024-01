Sieben auf einen Streich von Bäckerei bis Bungalow: Diebe starten nachts Raubzug durchs obere Vogtland

Ein Zeitfenster von zehn Minuten wollten Einbrecher in Markneukirchen nutzen, um in eine Bäckerei einzusteigen. Das war aber erst der Anfang ihres Beutezuges. Am Ende stehen mehr als 7000 Euro Schaden.

Markneukirchen/Bad Elster. Mehrere Einbrüche in Geschäfte und Privaträume in Markneukirchen und Bad Elster beschäftigen die Polizei. Die dreiste Diebestour ereignete sich bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, wie die Polizei in der Nacht zu Freitag meldete. Es kam zu insgesamt sieben versuchten und teilweise auch erfolgreichen Einbrüchen im Bereich Markneukirchen bis nach Sohl, einem Ortsteil von Bad Elster.

Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einem Zusammenhang der Vorfälle aus und hofft nun auf weitere Hinweise, um den Verdacht zu prüfen.

So soll die Nacht abgelaufen sein

Die erste Tat ereignete sich gegen 3 Uhr an der Straße des Friedens in Markneukirchen. Laut Polizeiangaben wollten die bislang unbekannten Täter ein Zeitfenster von zehn Minuten in den Nachtstunden nutzen, um in eine Bäckerei an der Straße des Friedens einzubrechen. „Wahrscheinlich wurden die Einbrecher aber gestört, so dass sie von ihrer Handlung abließen und unerkannt flüchteten“, so die Polizei. Sie hinterließen jedoch einen Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

Ebenfalls in der Straße des Friedens gab es einen versuchten Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Die Tat soll sich zwischen 19 Uhr am Abend und 6 Uhr früh zugetragen haben. Die Einbrecher gelangten aber nicht ins Innere des Hauses. Bei ihrem Einbruchsversuch beschädigten sie eine Tür. Der Sachschaden beträgt 500 Euro.

Werkstatt, Schmuckgeschäft, Bungalows: Die Polizei prüft Zusammenhänge

Auch auf eine Werkstatt in Schönlind, einem Ortsteil von Markneukirchen, hatten es bislang unbekannte Täter abgesehen. Die Diebe verschafften sich auf gewaltsame Art Zutritt und entwendeten Werkzeuge im Wert von 3000 Euro. Hinzu kommt ein Sachschaden von 150 Euro. Die Tat wurde 8 Uhr am nächsten Morgen bemerkt und an die Polizei gemeldet.

Nicht einmal eine Stunde später fiel auch in einem Gardinen-Geschäft am Oberen Markt in Markneukirchen auf, dass Einbrecher in der Nacht zu Gange waren. Dort machten sie auch Beute. Sie entwendeten rund 200 Euro Bargeld. Durch das gewaltsame Öffnen einer Tür entstand zudem Schaden in Höhe von 500 Euro.

Auch in einem ehemaligen Schmuckgeschäft, ebenfalls in Markneukirchen, erhofften sich die Einbrecher Beute. Dort hinterließen sie auf ihrem Raubzug 1000 Euro Schaden und entwendeten 200 Euro. Die Tat soll sich ebenso in jener Nacht zugetragen haben und wurde am nächsten Morgen gegen halb 10 Uhr bemerkt.

Ebenso waren Einbrecher im nahe gelegenem Sohl in der Nacht zugange, weshalb die Polizei einen Zusammenhang zum Raubzug durch die Geschäfte in Markneukirchen vermutet. Dort versuchten sie aber, in drei Bungalows der Anlage „Schöne Aussicht“ einzubrechen. Dabei beschädigten sie ein elektrisches Eisentor, eine Jalousie sowie eine Schuppentür, nahmen aber nichts mit. Der Sachschaden beläuft sich auf 200 Euro. (nij)

Hinweise an die Polizei in Plauen unter 03741 140 entgegen.