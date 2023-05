Siedlung: Kritik an Straßenzustand

Markneukirchen.

Zum wiederholten Mal haben Anlieger der Siedlung Platten auf den sehr schlechten Zustand der Straße in Markneukirchen verwiesen. Bürgermeister Toni Meinel (parteilos) wurde zum Bürgerforum im Gerber-Hans-Haus mit Kritik an der Stadt in dieser Frage konfrontiert. Die Stadt werde Schäden auch in diesem Jahr flicken, so Meinel, konnte aber noch keinen Termin nennen. Eine Planung für den generellen Bau der Straße ist nach seinen Worten beauftragt. (hagr)