Skiwelt Schöneck eröffnet zum zweiten Mal die Saison

Schneekanonen haben in den vergangenen Tagen die Pisten weiß gemacht.

Endlich wieder weiße Pisten auf dem Balkon des Vogtlandes. Seit Freitag ist die Skiwelt am Ferienpark Hohe Reuth für die Wintersportfreunde geöffnet. In dieser Saison ist es bereits der zweite Anlauf. Nun hofft der Betreiber, dass sich die Lifte in den nächsten Wochen so lang wie möglich drehen. Nach Informationen von Sandra Engelbrecht von...