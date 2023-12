Der Vierer-Sessellift und der Lift am Schießhausberg gehen in Betrieb.

Die Skiwelt Schöneck startet am Freitag in die Saison. Darüber hat die Tourist-Information Schöneck informiert. Der Vierer-Sessellift ist von 9 bis 18 Uhr in Betrieb, vorerst jedoch ohne Nachtbetrieb. Zusätzlich steht der kleine Lift am Schießhausberg von 9 bis 17 Uhr zur Verfügung. „Leider fehlt am Zauberteppich noch ausreichend Schnee,...