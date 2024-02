Skoda fliegt bei Zwota aus der Kurve und prallt gegen Baum

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochabend im Oberen Vogtland ereignet.

Klingenthal.

Einen Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person hat es am Mittwochabend 20.30 Uhr in der Nähe des Klingenthaler Ortsteils Zwota gegeben. Den Hergang schildert die Polizei wie folgt: Ein 41-jähriger tschechischer Staatsbürger habe mit seinem Skoda die S 301 in Richtung Zwota befahren. Vor dem Ortseingang Zwota sei der Autofahrer in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Der Mann habe sich schwere Verletzungen zugezogen und sei zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit, so die Polizei. Er musste abgeschleppt werden. Es entstand einen Gesamtsachschaden von etwa 2000 Euro. (sasch)