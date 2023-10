Spendenaktion für Spielplatz in Bad Elster rückt näher

Ein Zaun soll den Spielplatz im Albert-Park vor Wildschweinen schützen. Dazu sollen 20.000 Euro auf einer regionalen Plattform gesammelt werden.

Noch fehlt eine Handvoll Unterstützer, aber die Spendenaktion für den Spielplatz im Albert-Park in Bad Elster rückt in Reichweite. Stand Donnerstagnachmittag hatten sich 84 von 100 nötigen Fans auf der Plattform der VR Bank viele-schaffen-mehr.de registriert. Dann darf die Aktion starten. Insgesamt 20.000 Euro sollen in den nächsten Monaten...