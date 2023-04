Straßensanierung startet am 15. Mai

Süßebach.

In der dritten Maiwoche beginnt die abschnittsweise Sanierung der Staatsstraße S 308 Oelsnitz-Eichigt in vier Teilen. Darüber informierte Eichigts Bürgermeister Stephan Meinel (Bürger für Eichigt) in öffentlicher Gemeinderatssitzung. Dabei ist der jeweils betroffene Abschnitt voll gesperrt. Starten sollen die Arbeiten zwischen der Einmündung der Staatsstraße 309 aus Richtung Bergen und dem Abzweig Dorfstraße auf der Eichigter Höhe. Hierfür sind drei Wochen angesetzt. Bauende für den letzten der drei Abschnitte im Sommer ist der 18. August, ein vierter Abschnitt bis Abzweig Triebel im Herbst ist noch nicht terminiert, sagte Stephan Meinel. (hagr)