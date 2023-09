Tag der offenen Tür am Beruflichen Schulzentrum in Oelsnitz

Schule am Oelsnitzer Willy-Brandt-Ring wird 25 Jahre alt.

Anlässlich des Jubiläums 25 Jahre Berufliches Schulzentrum am Willy-Brandt-Ring in Oelsnitz findet am Samstag dort ein Tag der offenen Tür statt. Von 9 bis 12 Uhr steht die Schule Interessierten offen. Informationen gibt es zu den Themen Robotertechnik, moderne Steuerungstechnik, neueste Zerspanungstechnik, E-Mobilität und Elektronik. Am 3....