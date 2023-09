Taltitzer Jugendfeuerwehr feiert 40. Geburtstag

Schon 1983 gab es großes Interesse im Ort, eine Jugendwehr zu gründen. Am Zuspruch hat sich bis heute nichts geändert.

Taltitz Wie die Alten sungen, so zwitschern auch die Jungen – meistens. In Taltitz und bei der Freiwilligen Feuerwehr ist es der Fall und deshalb gab es am Wochenende auch einen Grund zum Feiern: 40 Jahre Jugendfeuerwehr.