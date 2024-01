Technischer Defekt: Feuerwehreinsatz in Bad Elster

In der Außenstelle des Umweltbundesamtes hatte es eine Rauchentwicklung gegeben.

Feuerwehreinsatz am Montagnachmittag in Bad Elster: Um 15.39 Uhr hatte eine Brandmeldeanlage in der Außenstelle des Umweltbundesamtes an der Heinrich-Heine-Straße ausgelöst. „Durch den technischen Defekt an einem Trockenschrank kam es zu einer Rauchentwicklung. Dank der ausgelösten Brandmeldeanlage konnten die Mitarbeiter das Gebäude...