Tiergeschichten von Max Schmerler erscheinen nach fast 70 Jahren

Ein lange verloren geglaubtes Manuskript mit Tiergeschichten, die der Autor Max Schmerler (1873-1960) in seiner Kinderzeit in Zwota erlebte, ist wieder aufgetaucht. In Kiel lebende Nachkommen des Mundartdichters gaben die 21 in Hochdeutsch verfassten Geschichten nun in limitierter Auflage heraus, ein Leseexemplar erhielt das Harmonikamuseum...