Tirpersdorf: Explosion entpuppt sich als geplatzte Spraydose

Bei einem Unfall im privaten Umfeld wurde am Mittwoch in Tirpersdorf eine Person verletzt. Darüber hat das Lagezentrum der Polizei auf Nachfrage von „Freie Presse“ informiert. Beim Hantieren mit einer Spraydose in einer Garage sei diese geplatzt. Dabei habe sich eine Person verletzt. Sie wurde daraufhin mit leichten Verbrennungen ins...