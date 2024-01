Toilettenhäuschen am Tannenbergsthater Badeteich soll vor Beginn der Badesaison abgerissen werden

Der Gemeinderat will dazu im Februar einen Beschluss fassen. Vorangegangen war die Suche nach alternativen Nutzungsmöglichkeiten.

Das einstige Toilettenhaus am Keffel-Teich im Ortsteil Tannenbergsthal soll endlich abgerissen werden. Darauf hatte sich der Gemeinderat Muldenhammer bereits im Sommer 2023 verständigt. „Ich stelle den Antrag, dass wir in der Februarsitzung dazu den Beschluss fassen“, sagte am Mittwoch Gemeinderat André Kretzschmar (Freie Wähler). Laut...