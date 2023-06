Tom Pauls alias Ilse Bähnert tauft Tuba in Markneukirchen

Die in Markneukirchen gefertigte Riesentuba misst zweieinhalb Meter, steht seit 2010 im Gerber-Hans-Haus und heißt „Ilse“. Jetzt bekam sie eine kleine Schwester, und was böte sich passender an, als sie „Ilschen“ zu nennen. Ihre Taufe fand am Freitag auf dem Mittleren Markt in Markneukirchen statt. Aus gutem Grund, denn dorthin lud die Firma Buffet...