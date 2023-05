Topasfelsen trotz Holzeinschlag offen

Schneckenstein/Kottenheide.

Am 15. Mai ist der Kammweg im Bereich zwischen der Siedlung Schneckenstein und dem Schaubergwerk "Grube Tannenberg" durch den Sachsenforst gesperrt - und das voraussichtlich bis Ende Juli. Nach den Worten von Steffen Gerisch, dem Chef der Topaswelt Schneckenstein, soll zumindest an den Wochenenden und an Himmelfahrt der Zugang zum Topasfelsen Schneckenstein möglich sein. Dessen Öffnung für Besucher sei aber von der Witterung abhängig, so Steffen Gerisch. Im Forstrevier Kottenheide ist voraussichtlich bis Ende Mai der Abschnitt des Weges im Bereich des Langenbrückenflügels wegen Holzeinschlags gesperrt. (tm)