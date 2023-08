Trauer um einen berühmten Oelsnitzer: Kater Erik ist tot

In Oelsnitz ging am Freitag eine traurige Botschaft um wie ein Lauffeuer: Erik, die berühmteste Katze der Stadt, lebt nicht mehr. Nicht nur, dass ihn wohl jeder kannte, der öfter in der Innenstadt zu tun hatte, viele hatten den alten Freigänger ins Herz geschlossen. Ob vor der Wetzstein-Fleischerei, der Konditorei Viereck, bei „Ulf‘s“, am...