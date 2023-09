Treuener wird zweiter Geschäftsführer bei Halbmond in Oelsnitz

Eric Seliger ist ab Oktober Co-Geschäftsführer beim Traditionsunternehmen. Was der Vogtländer tun will, um weiterhin am Markt zu bestehen.

Zum 1. Oktober gibt es eine Veränderung an der Firmenspitze der Halbmond Teppichwerke in Oelsnitz. Wie Geschäftsführer Ralf Litzenberg am Samstag am Rande des Tages der offenen Tür des Unternehmens informierte, wird ab Oktober Eric Seliger als zweiter Geschäftsführer eingetragen sein. Damit gestaltet Halbmond auch an dieser Stelle... Zum 1. Oktober gibt es eine Veränderung an der Firmenspitze der Halbmond Teppichwerke in Oelsnitz. Wie Geschäftsführer Ralf Litzenberg am Samstag am Rande des Tages der offenen Tür des Unternehmens informierte, wird ab Oktober Eric Seliger als zweiter Geschäftsführer eingetragen sein. Damit gestaltet Halbmond auch an dieser Stelle...