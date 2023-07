Triebeltalwanderung und Badfest: Neue Akzente durch Kombination im Waldbad

In früheren Zeiten wäre zur Triebeltalwanderung fast der Trauermarsch gespielt worden, hätten sich wie am Sonntag 379 Wanderer in die Startliste eingetragen. Ja, es waren mal doppelt und dreimal so viele... Doch Rainer Ittner, Vorsitzender der Wanderfreunde Triebeltal, hatte zur 41. Auflage des „Rindimmedim im Triebel rim“ ein erleichtertes...