Trotz des Tauwetters: Skilift in Mühlleithen ist noch in Betrieb

Am Kegelberg in Erlbach und in der Skiwelt Schöneck wurde der Betrieb eingestellt.

Trotz des Tauwetters mit Regen und Sturmböen bis in die Gipfellagen des oberen Vogtlandes ist der Skilift in Mühlleithen in Betrieb, und das voraussichtlich weiter täglich von 9 bis 17 Uhr, am Freitag und Samstag sogar bis 20 Uhr. In der Skiwelt Schöneck wurde der Betrieb des Vierer-Sessellifts, der am Sonntag und Montag noch lief, am 2....