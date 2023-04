Tuning-Event im Parkhaus Schöneck

Schöneck.

Schöneck wird wieder zum Mekka für Tuning-Fans: Am heutigen Freitag und am morgigen Samstag findet im Schönecker Parkhaus zum wiederholten Male das L8-Night Tuning Event statt. Auf mehreren Ebenen können an beiden Tagen ab 17 Uhr getunte Autos bestaunt werden. Umrahmt wird das Ganze von passender Musik und leckeren Speisen und Getränken, wie die Schönecker Tourist-Info informiert. Aufgrund der Veranstaltung bleibt das Parkhaus an beiden Tagen geschlossen. Besucher des Bikeparks können am Bahnhof oder am Meiler parken. Ab Sonntag steht es dann wie gewohnt zur Verfügung. Aufgrund des Feiertages am Montag, hat die Bikewelt an diesem Wochenende besonders lange geöffnet. Von Samstag bis Montag läuft der Lift von 10 bis 18 Uhr, am Freitag von 14 bis 18 Uhr. (tb)